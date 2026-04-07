大橋ジムは6日、世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18）が、6月10日の興行（後楽園ホール）のメインイベントで、デビュー戦となるスーパーフェザー級6回戦を行うと発表した。2月にプロ転向を発表したアマ49戦全勝の「THEKING」藤木は今月13日に公開プロテストを受験予定。異例の抜てきに「テストはまだ受かっていないが、過去最大の自分を見せたい」と力を込めた。