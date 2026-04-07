昨年の2冠牝馬エンブロイダリーは香港マイル11着からの臨戦。1週前にはWコースで併せ馬を行った。サトノスターライト（3歳未勝利）を2馬身追走し、直線はいっぱいに追われて併入。5F66秒1〜1F11秒7を計時した。森一師は「前に行った馬が速くて、追いかけた分しまいは切れなかったが、負荷はかかっている。入厩してから順調。爪の状態も落ち着いて、少し歩様の硬さはあるが問題ない範囲」とジャッジ。その後は秋華賞（1着）と同