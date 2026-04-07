【ニューヨーク共同】連休明け6日の米原油先物相場は続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡し終値が連休前2日と比べ0.87ドル高の1バレル＝112.41ドルだった。終値としては2022年6月以来、約3年10カ月ぶりの高値。