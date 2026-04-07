巨人の平山功太内野手（２２）が６日、Ｇ球場で休日返上練習を行った。５日に支配下登録されたばかりの３年目。この日は矢野打撃巡回コーチから指導を受けながら約３０分間、打撃練習に汗を流し「最初は自分の感覚で打っていて、それを矢野さんの感覚で打ち始めたら、ちょっとずつ変わっていった」と手応えをにじませた。７日の広島戦（マツダ）から１軍に合流予定。広島出身の背番号６９は「お父さん、お母さんも喜んでくれた