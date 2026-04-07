阪神・ルーカスが甲子園デビュー戦で来日初白星をつかむ。8日ヤクルト戦で先発予定のルーカスが投手指名練習に参加し、本拠地のマウンドで投球練習も敢行。入念に感覚を確かめた。「高校野球があったんですけどね。それでもちゃんと（マウンドを整備して）すごくいい感じに直していただいて投げやすかった」デビュー戦となった1日DeNA戦（京セラドーム）では立ち上がりに苦しみ、初回に3点を献上。4回2/3で106球を要し、7安