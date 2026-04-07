阪神は7日ヤクルト戦（甲子園）で無失策なら、73年広島に並ぶ開幕から10試合連続無失策のプロ野球記録（2リーグ制以降）に並ぶ。5日の広島戦で、64年の開幕8試合連続を超える2リーグ制以降の球団記録の9試合連続を樹立していた。「開幕から」に限らなければ、球団記録は11年の17試合連続がある。