阪神・福島圭音外野手（２４）が６日、１軍での甲子園デビューに向けて心境を明かした。「今まで通り。特に何か変えることもなく、今まで通り頑張ります」と地に足を着けて存在感を発揮していく。先週は“初めて尽くし”の１週間になった。２日・ＤｅＮＡ戦に代打でプロ初出場。二ゴロに倒れるも１３球粘った。プロ初スタメンの３日・広島戦は床田からプロ初安打。５日の同戦では栗林からマルチ安打と結果を出した。試合後には