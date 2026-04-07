阪神・才木浩人投手（２７）が６日、聖地開幕星へ気合を入れた。今季甲子園初戦となる７日の首位・ヤクルト戦で先発。新型コロナウイルスの影響で２０２０年から禁止され、この試合から本格的に復活するジェット風船の舞う七回までの好投を最低ノルマに掲げ“ツバメ封じ”へテンションを上げた。ノリに乗るツバメが相手だ。中でも打線はリーグトップの４１得点。無論、引くつもりはない。「どんどん来ると思って、こっちも攻め