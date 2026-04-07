今年もやります！大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第1回は高寺望夢内野手（23）。2年連続で開幕1軍入りした6年目の若虎に、ファンから集まった質問をぶつけた。（取材・構成＝八木勇磨、石崎祥平）【Q】学生時代、野球以外で夢中になった事はありますか？（のんのんさん）【A】小、中学時代は野球以外の球技を休み時間にずっとやっていました。特にバスケットボールが好きで友だち10人を