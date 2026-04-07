阪神は６日、甲子園で投手指名練習を行い、茨木秀俊投手（２１）が９日のヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発する見込みとなった。センバツに出場した母校・帝京長岡（新潟）の試合を現地観戦。後輩たちの勇姿からもらった刺激を胸に、高卒４年目の右腕がまっさらな聖地のマウンドに立つ。藤川監督が５日の広島戦（マツダ）後に示唆した先発ローテの再編。白羽の矢が立ったのは２１歳の若武者・茨木だった。ただ「普通にいつも通