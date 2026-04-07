阪神が４月上旬以降に導入予定だった打撃練習マシン「トラジェクトアーク」を、開幕前の３月下旬に甲子園の室内練習場に設置していたことが６日、分かった。高機能の投球マシンで、投手の等身大の映像が映し出され、球種や回転数などのデータを入力すれば本物に近い投球を体感できる。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）が使用していることでも知られる。２００８年以来１８年ぶりの開幕３カード連続勝ち越しの裏には