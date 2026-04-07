高卒4年目右腕の阪神・茨木が、9日ヤクルト戦で先発デビューすることが6日、決定的となった。この日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加。村上、才木らとともに投内連係やキャッチボールに取り組み汗を流した。「もう普通に、いつも通り、やるだけかなと思います」満を持して、聖地で初先発のマウンドに立つ。今季はここまでファーム・リーグ2試合に登板し、計9回1/3を投げて1失点と抜群の安定感を発揮。1軍先発機会を