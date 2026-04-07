アメリカのトランプ大統領は、事実上封鎖状態となっているホルムズ海峡の開放について、イランとの交渉の中で「非常に大きな優先事項だ」と話しました。記者「ホルムズ海峡の開放を含まないイランとの合意にも応じる考えですか？それとも、海峡の開放は最優先事項でしょうか？」トランプ大統領「非常に大きな優先事項だと言える」トランプ氏は6日、このように述べてホルムズ海峡の開放は「非常に大きな優先事項だ」との認識を示し