「ボクシング・ＷＢＣ世界バンダム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級１位で世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が６日、都内で、同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝との同級挑戦者決定戦へ向け、公開練習を行った。ミット打ち、サンドバッグ打ちなど計６ラウンド分行い、強打や鋭いコンビネーションなどを披露。天心からの“ＫＯ宣言”に対し「今回は相手の