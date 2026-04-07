４月６日は朝から「新たな顔」を楽しむ観光客らで賑わっています。すすきの交差点では６日朝 、スマートフォンを手に写真を撮る人の姿が多く見られました。その先には…(向山記者)「すすきののシンボル・ニッカおじさんがようやく戻ってきました。新しくなったニッカおじさん、皆さんどこが変わったかわかりますか？」リニューアルしてすすきの交差点に姿を現したのは、５代目となる通称「ニッカおじ