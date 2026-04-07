鬼門突破へ。巨人は新外国人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）、田中将大投手（３７）、則本昂大投手（３５）の順で先発し、三本の矢を放つ。６日はジャイアンツ球場でおのおのが最終調整。最速１６３キロの助っ人右腕が先陣を切る。「去年は在籍していなかったし、去年は去年で今はもう終わっていること。しっかりいい３連戦にすることが大事としか考えていない」昨季はチームとして２勝１０敗と大きく負け越した敵地