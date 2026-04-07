日本ハム・細野が７日の楽天戦（楽天）に先発する。今季初先発だった３月３１日・ロッテ戦でノーヒットノーランの快投。中６日での２戦目へ「初戦と変わらず、欲張らずに、目の前のバッターだけに集中して投げたい。調子に乗りすぎないように、やろうかなと思っている」とテーマを掲げた。自身の快挙からチームは反攻に転じ、４連勝中で貯金１。新庄監督は「完封でいいっす。段階があるんで」と、笑いながら期待を込めていた。