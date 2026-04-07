５日に支配下登録されたばかりの巨人・平山が６日、休日返上でバットを振り込んだ。矢野打撃巡回コーチとマンツーマンでマシン打撃を行い、汗を流した。広島県出身。７日からの広島戦（マツダ）で１軍に合流する予定で、「お父さんやお母さんも喜んでくれた。もし（試合に）出ることができたら、そこで１本でも打って親孝行したい」と意気込んだ。