日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が５日、都内で行われ、３月に開催されたＷＢＣについて榊原定征コミッショナーから１２球団に協力への感謝が伝えられた。大会は史上ワーストのベスト８で敗退。すでに代表選手への個別ヒアリングを実施しており、中村勝彦事務局長は「選手の声を今後に生かしていければ」と話した。ピッチクロック、ピッチコムへの対応に苦慮した現実があり、ヒアリングを踏まえ今後