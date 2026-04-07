「ボクシング・ＩＢＦ世界女子アトム級王座決定戦」（７日、後楽園ホール）前日計量が６日、都内で行われ、元王者の同級１位・山中菫（真正）は３００グラムアンダーの４５・９キロ、３位の鵜川菜央（三迫）は４６・０キロでクリアした。山中は「（相手は）強そうなオーラがあった。自分のボクシングを出す」と返り咲きへ気合。日本バレーボール協会の職員として働きながらデビュー６連勝で世界初挑戦の鵜川は「ベルトは大き