ボクシングの大橋ジムは６日、都内で会見し、アマチュア４９戦無敗で９冠の“ザ・キング”藤木勇我（１８）が６月１０日の後楽園ホール大会で行われるスーパーフェザー級６回戦でデビューすることを発表した。同興行ではいずれも同門の“ザ・ドリーム”片岡叶夢（１８）もデビューし、兄の“ザ・サンダー”片岡雷斗（１９）が２戦目、プロ７勝（６ＫＯ）の坂井優太（２０）も次戦を行う。若手ホープ４人衆がそろい踏みとなる中