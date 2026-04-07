医師不足が深刻化する中、新潟県は独自の施策で研修医の確保に取り組んできましたが、今年度、研修を開始する臨床研修医は昨年度より16人少ない138人でした。過去最多となった2024年度をピークに2年連続の減少です。地方での医師の確保の難しさが浮き彫りとなっています。