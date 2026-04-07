影響の広がりが懸念される中東情勢を受け、新潟県が4月6日、初めての情報連絡会議を開き、県内事業者の現状などを情報共有しました。 6日、県庁で開かれた中東情勢に関する初めての情報連絡会議。県内企業の海外展開などを支援するジェトロ新潟をオブザーバーに、県からは産業に関する部局などが出席しました。【県土田良克 政策統括監】「県としても、県内事業者の経済活動や生活者へのサービス提供の両方の