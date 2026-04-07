スピードスケートで、夏季を含めて日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を誇る高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が６日、都内で、現役引退会見に臨んだ。３９社１１１人の報道陣が駆けつけた中、白のパンツスーツ姿で登場。引退への経緯や、今後の活動について約２時間かけてゆっくりと語った。冒頭には、所属先が同じスノーボード男子五輪金メダリストの平野歩夢が登場するサプライズがあった。現役ラストレースだ