串田誠一氏（資料写真）日本維新の会の串田誠一氏（参院比例）は６日の参院予算委員会の集中審議で、風力発電施設が自然の豊かな土地を開発して設置されているとして「環境を守るための再生エネルギーが環境を破壊してはいけない」と述べ、適切な規制の必要性を訴えた。赤沢亮正経済産業相は、風力発電の導入には地域との共生が大前提で関係法令に基づいた適切な規制がされていると説明。大型の風力発電に対し経産省は「環境保