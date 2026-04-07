【経済指標】 【米国】 ＊ISM非製造業景気指数（3月）23:00 結果54.0 予想54.9前回56.1 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・火曜日の期限は最終のものだ。 ・イランの提案は大きな一歩だが十分ではない。 ・私なら石油の奪取を選ぶ。 ・イランが譲歩せぬなら、橋と発電所はなくなる。 ・イランは停戦を望んでいる。 ・期限を再度延長する可能性は極めて低い。 ・戦争犯罪との批判については心配