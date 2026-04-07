巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が先発調整することが６日、分かった。３月下旬に支配下昇格をつかみ取り、開幕１軍スタート。救援で４試合連続無失点の防御率０・００、３ホールドを記録していたが、３日に出場選手登録を抹消されていた。１軍外国人の枠は「５」の中で、同日に守護神・マルティネスが登録するために２軍での調整となっていた。この日はＧ球場で行われた先発投手練習に参加し、キャッチボールやノック