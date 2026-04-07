◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前８時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。昨季のワールドシリーズと同じ対戦カードで、２戦連発の３号、日本人選手では単独２位に浮上する４１試合連続出塁をマークできるかに注目だ。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）