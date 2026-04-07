オリックス・宮城が、ともに侍ジャパンの一員としてWBCに出場した曽谷とのローテけん引を宣言した。曽谷は日本に帰国後3試合の調整登板を経て7日からの対ロッテ、楽天6連戦中に今季初先発の見込み。開幕投手を務めたエースは「曽谷さんが1学年先輩なので、たくさん投げてもらって楽にしてもらいたい。ちょっと遅れた分、取り返してほしいと思います」と冗談を交えつつ期待した。公私で仲のいい左腕コンビで、宮城いわく曽谷は