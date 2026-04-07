オリックス・高島泰都投手が、“マモさんの教え”を胸に7日のロッテ戦に先発する。前回31日の西武戦（ベルーナ）は4回5安打3失点で勝敗はつかず。登板翌日、岸田監督からは「落ち球があった方がもっと楽に抑えられるから、次の登板までにしっかり調整しておいて」とアドバイスがあったという。「前回は真っすぐとカットボールだけってところになってしまって、右打者に苦しくなる場面もあった。自分の中でちょっと縦気味に落