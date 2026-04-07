広島・床田寛樹投手（31）が6日、国内フリーエージェント権の取得条件を満たした。マツダスタジアムで投手指名練習に参加した左腕は、権利取得を受けて「目標にはしていた。ケガもありましたけど、こうやって取れたというのはうれしい」と喜んだ。ただシーズン中ということもあり、権利行使の有無については「日本一を目指してみんなで頑張っている。（考えるのは）それが終わってからかなとは思う」と話すにとどめた。16年ド