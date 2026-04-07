広島・森下が7日巨人戦（マツダ）に先発する。今季初勝利に向け、「粘り強くやりたい。大事にやりつつ、大胆に攻めたい」と意気込んだ。前回3月31日のヤクルト戦は4回3失点（自責2）で敗戦投手となった。巨人戦は昨年4月11日の勝利を最後に、直近2連敗中。「とにかくチームが勝てるよう投げたい」と6連戦の先陣として役割全うを誓った。