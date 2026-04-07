中日・金丸が連敗ストッパーに名乗りを上げた。7日のDeNA戦で今季2度目の登板。「まずは勝って、こっちに流れを持ってくる投球をできるように」と誓った。5日のヤクルト戦で5点差を逆転されて2連敗中。悪循環を断ち切る快投に期待がかかる。ナゴヤ球場でキャッチボールなどで調整し「先制点を与えないように。粘り強く投げたい」と言葉に力を込めた。