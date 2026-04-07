【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シャイトープが、ニューシングル「リフレイン」を5月13日にリリースすることが決定。CDリリースに先駆け、表題曲「リフレイン」が4月15日から先行配信される。 ■大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む 「リフレイン」は、4月7日よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11で放送開始となるTVアニメ『レプリカだ