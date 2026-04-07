函館中央警察署は2026年4月6日、公務執行妨害の疑いで、函館市に住む自称フリーランスの男（30）を逮捕しました。男は4月6日午後4時半前、函館市西旭岡3丁目のスーパーで、事情聴取中の男性巡査長（39）の首を右手でつかみ、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。警察によりますと、午後3時45分ごろスーパーの店長から万引きの通報があり、駆け付けた2人の警察官が男から事情を聞いていました