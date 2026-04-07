移動アイテムとして必要なのはわかるけど、店内の狭い通路にそのまま乗り入れて、前を通る人に「どいてどいて！」はちょっと違うんじゃない？【漫画】本編を読む高齢者の移動を支える電動車椅子「シニアカー」。道路交通法では歩行者扱いとなり、免許不要で利用できる手軽さがある一方、使い方によっては周囲に不安を与えてしまうこともある。今回は、スーパーの現場で起きた違和感を描いた狸谷(@akatsuki405)さんの『チェッカー鳥