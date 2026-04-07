中国メディアの環球時報によると、カナダメディアのCBCはこのほど、カナダが中国製電気自動車（EV）の導入に向けて準備を進めているとする記事を掲載した。記事はまず、「上海の南に位置する寧波の工場では、数百台のロボットがうなりを上げ、長いアームを巧みに動かしながら、注文に応じてさまざまなモデルのEVを溶接している。ロボットは工場内の廊下を軽快に移動し、部品を工場内のさまざまな場所に運びながら、音を流してそこ