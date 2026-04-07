シン巨人で鬼門を打破する。巨人は、7日からマツダスタジアムで今季初の広島3連戦。阿部監督は「俺は（マツダが）好きだけどね。向こうもいい勝ち方（5日にサヨナラ勝ち）しているからね」と乗り込んだ。敵地では昨季2勝10敗。24年も開幕から6戦勝てなかった。だが、「新しいチームをつくる」と掲げる今季は新戦力が豊富。先発するウィットリー、田中将、則本のうち昨季いたのは田中将だけ。野手も2年目の浦田、新外国人のダル