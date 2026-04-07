ロッテの種市が10日のファーム・リーグの日本ハム戦でWBCから帰国後2度目の実戦調整に臨む見通しとなった。3日のオイシックス戦では最速152キロで6奪三振の3回完全。サブロー監督は「WBCで相当体にダメージがきていると思う。しっかり見極めながら（話を）聞きながら進めたいと思います」と慎重な姿勢を示した。また、開幕から2戦2敗、防御率5・40の小島が登録を外れた。再調整とみられる。