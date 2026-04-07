子を養育する親の責任は、夫婦が離婚したとしても消えない。子の幸せのために何が必要か、生活をどう守るのか、父母が冷静に話し合っておくことが欠かせない。改正民法が１日に施行され、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」が導入された。これまでは、離婚した両親のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」しか認められなかった。そのため、親権のない親が養育に関わりにくいという問題があった。今後は、父母が