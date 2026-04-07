かけがえのない文化遺産を多くの人に見てもらいながら、後世に残していくのは、博物館や美術館の大切な責務だ。収支ばかりにとらわれれば、本来の役割を見失いかねない。文化庁は、国立の博物館や美術館計１２館を運営する三つの独立行政法人が、今後５年間で達成すべき運営上の目標を定めた。入館料などの自己収入を、２０３０年度に展示費用の６５％以上にするほか、３５年度には１００％を目指すとした。現在は３法人とも