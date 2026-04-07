J2新潟OBで本紙評論家の成岡翔氏（41）による「翔，seye」。今回は「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の折り返しの第9節で、PK戦の末に勝利した金沢戦について語った。90分勝利はならなかったが、J1だった昨年6月15日の横浜M戦以来、実に293日ぶりとなるホームでの勝利。残り9試合に向けた課題、キーマンについても語った。――約10カ月ぶりのホームでの勝利を求めて多くのサポーターが集まったが、前半は押される展開となっ