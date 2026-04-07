4月7日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区富合町（スピード違反）国道3・・・芦北町小田浦（スピード違反） ＜午後＞国道325・・・菊池市隈府（携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市小川町東海東（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道