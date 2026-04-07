埼玉県戸田市の首都高速で２０２４年、大型トラックが渋滞の車列に突っ込み、６人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）などに問われた元トラック運転手の降籏紗京（ふりはたさきょう）被告（３０）が、東京高裁への控訴を取り下げたことがわかった。懲役７年６月とした１審・東京地裁判決が確定した。昨年１１月の地裁判決によると、降籏被告は２４年５月１４日朝、発熱で意識がもうろうとした状