職務中に東日本大震災の津波にのまれながら生還した宮城県石巻市職員の今野照夫さん（６４）が震災当日から４２０日間、克明に書き続けた日記がある。同僚１７人を失った職場でリーダーの一人として地域の復興を手探りで担い、被災自治体がどんな課題に直面したのかを時系列で記録していた。「後世の役に立つなら」と１５年の歳月を経て日記の存在を明らかにした。（石巻支局高倉正樹）今野さんは当時、市北上総合支所の地域