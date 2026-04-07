教職員らの残業代の一部が未払いだったとして、東洋大（東京）が昨年１０月、王子労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことがわかった。同大は未払いを認めつつも、対象人数や金額については「精査中」としている。大学関係者によると、未払いは２０年以上にわたって続き、年間の未払い額は１８００万円程度に上るという。東洋大や大学関係者によると、教職員の残業代を算出する際の基準となる「月額給与」