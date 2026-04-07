阪神・才木浩人投手（２７）が６日に甲子園で行われた投手指名練習に参加。村上、ルーカス、伊原、高橋に加え、この日一軍合流となった茨木秀俊投手（２０）とともに投手ノックやショートダッシュで汗を流した。７日のヤクルト戦（甲子園）に先発予定の右腕。ここまで７勝１敗と絶好調な燕軍団との首位攻防戦を前に「すごい打線がつながってる印象。上位打線も下位打線も打っているイメージなのでしっかり１つずつアウトを取っ