大阪府の吉村洋文知事（５０）が６日、府庁で記者団の取材に対応。５日に京セラドーム大阪で開催されたファッションショー「関西コレクション２０２６Ｓ／Ｓ」にド派手衣装で登場したことに関し、家族から痛烈に“ダメ出し”されたことを明かした。吉村氏は５日のショーで、青い海と波をイメージしたフリル付きのマントで観客の視線を集めると、ランウェーの途中でマントをバーンと脱ぎ、法被姿に。１１月１４、１５日に大