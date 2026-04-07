女優・井本彩花（２２）が、俳優の森田健作がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「森田健作青春もぎたて朝一番！」（４月１２日、午前６時半）とニッポン放送「森田健作青春の勲章はくじけない心」（４月２７日、午後６時２０分）出演のため、このほど都内で収録が行われた。今春、日本大学法学部法律学科を卒業した井本。大学生活については「大学生になったら、１人でカフェ巡りしたいと思っていたのですが、入学