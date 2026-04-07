開幕から間もない４月の３連戦とはいえ、ただ事では終わりそうにない。ドジャースは６日（日本時間７日）から敵地ロジャーズ・センターでブルージェイズと激突。米メディア「ファンサイデッド」は同カードを、昨年のワールドシリーズの余熱を引きずる「因縁の顔合わせ」としてクローズアップしている。焦点の筆頭に置かれるのは無論、大谷翔平投手（３１）とウラジーミル・ゲレロ内野手（２７）という両軍の看板スターだ。しか